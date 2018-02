Nigeerias hukkus Boko Harami rünnakus vähemalt 19 inimest

«Ohvrite seas on 18 tsiviilisikut ja üks sõdur. Tashan Kifi on mitteametlik turg, kus asub söögikoht, turg ja ajaveetmispaik elanikele,» lisas ta.

Vigastatutest 22 seisund on kriitiline, ütles tsiviilkaitseväe teine liige Musa Ari. «Pole mingit kahtlust selles, kes seda tegi: Boko Haram on rünnanud Kondugat mitmel korral,» märkis Kolo.

Alates 2009. aastast on Boko Harami relvastatud ülestõusus hukkunud vähemalt 20 000 inimest ja 2,6 miljonit on oma kodud maha jätnud.

Kuigi Nigeeria armee ja valitsus on kinnitanud, et Boko Haram on sisuliselt alistatud, pole džihadistide rünnakud peatunud. Iseäranis suures ohus on raskesti ligipääsetavad maapiirkonnad ja linnad äärealadel.