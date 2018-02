Viis huvitavat asjaolu Euroopa noorima riigi Kosovo kohta

Kosovo etnilised albaanlased kutsuvad lippu pilkavalt rätikuks, sest nad usuvad, et taoline lipp võeti kasutusele sooviga läänele meelehead teha. Üle Kosovo kasutatakse naaberriigi Albaania lippu, mille punasel taustal on kujutatu kahe peaga kotkast.

Ka Ühendriikide lipp on populaarne, sest Washington on Kosovo iseseisvust Serbiast tugevalt toetanud.

Kosovo etniliste serblaste piirkonnas on rätik samuti haruldane, sest seal lehvivad eelkõige Serbia lipud.

Kuna Serbia on Kosovo iseseisvusele vastu, kasutatakse helistamisel kolme riigisuunakoodi. Maaliinidel on kasutusel Serbia +381 ja mobiilide puhul Monaco +377 ning Sloveenia +386.

Kosovo kasutab sporti diplomaatilise vahendina ja võeti Rahvusvahelisse Olümpiakomiteesse 2014. aastal. See ajas Serbia raevu.

Kosovos elab umbes 1,8 miljonit inimest, kuid arvatakse, et umbes 700 000 Kosovo albaanlast o migreerunud välismaale, põhiliselt Saksamaale ja Šveitsi.

Diasporaa, millel on oma ministeerium, saatis 2017. aasta esimese 10 kuu jooksul Kosovole umbes 620 miljonit eurot.

Umbes 95 protsenti Kosovo albaanlastest on moslemid, kuid Balkani üks suurimaid roomakatoliku kirikuid asub Pristina kesklinnas.

Pühendatud ema Teresale, kellel on Albaania juured, sümboleerib kirik Kosovo tänu läänele nende iseseisvuse toetamise eest.

Rohkem kui 110 riiki on tunnustanud Kosovo iseseisvust, kuid mitte Serbia ega Venemaa, mis on kasutanud oma vetoõigust, et tõkestada Kosovo liitumist ÜROga. Samuti ei tunnusta Kosovo omariiklust Hispaania ja Kreeka.