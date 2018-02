Luik: Lavrovi vihjed olid suhteliselt jõhkrad

- Kas Theresa May sõnavõtu põhjal saab ELi-NATO tasemel midagi sisulist ette võtta või oli see pigem brittide järjekordne katse saavutada ELiga kokkulepe edasise osas enne neilt nõutavate sammude astumist?

See teema tuleb jagada kaheks. Ühest küljest on selles, mis puudutab NATOt, kõik väga selge: Suurbritannia jätkab aktiivse täisliikmena ja nende Eestisse toodud pataljon on võib-olla parim märk sellest, kui aktiivsed britid on.