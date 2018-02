Spiooniskandaal: Corbyn ja teised Briti leiboristid kohtusid Ida-Euroopa spioonidega

Endine Tšehhoslovakkia spioon Jan Sarkocy väitis, et parlamendisaadikud olid tema ja ta KGB kolleegide jaoks headeks infoallikateks.

Telegraphiga rääkides sõnas Sarkocy, et Livingstone arutas informatsiooni ka Tšehhoslovakkia valitsusega. Samuti olevat tulevane Londoni linnapea tihe külaline Tšehhoslovakkia saatkonnas, kus käis viskit joomas. KGB agendiga kohtus ka McDonnell. Kokku pidasid Tšehhoslovakkia salateenistusega kohtumisi 10-15 parlamendisaadikut.

Tšehhi valitsuse poolt avaldatud salajastest dokumentidest selgub, et Sarkocy kohtus Corbyniga kolm korda. Corbyn tunnistab küll Sarkocyga mõnel korral kohtumist, aga eitab väidet, mille kohaselt oleks ta võõrriigile informatsiooni jaganud.

Sarkocy ütleb aga, et dokumentidest ei selgu kogu tõde ja tegelikult kohtus ta erakonna praeguse liidriga üle 10 korra. Corbyn olevat kandnud hüüdnime Agent Cob.

Sarkocy töötas salateenistuse heaks Tšehhoslovakkia saatkonnas Londonis. Seal esines mees diplomaadina, keda tunti leitnant Jan Dymcici nime all. Suurbritannias viibis ta aastatel 1986-1989.

Tema sõnul polnud mingit kahtlust, et Corbyn ja teised poliitikud teadsid, et Sarkocy spioon on. «Kõik oli sel ajal absoluutselt selge,» sõnas ta.