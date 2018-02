Saksa poliitik vajas Münchenis türklaste tõttu politsei abi

Welt am Sonntagi teatel põrkas Özdemir Türgi delegatsiooniga oma hotellis juhuslikult kokku. Selgus, et Özdemir ööbis peaminister Binali Yıldırımi juhitud Türgi delegatsiooniga samas hotellis.

Ankara on Özdemiri suhtes väga negatiivselt meelestatud, sest poliitik on korduvalt sõna võtnud president Recep Tayyip Erdoğani vastu. «Nägin nende nägudest, et nad polnud minuga kohtumise üle õnnelikud,» ütles Özdemir Die Weltile.