Trumpi sõjaväeparaad teeb armee murelikuks

Kõige rohkem ollakse mures paraadi maksumuse pärast. Samuti kardetakse, et tuhandete sõdurite, sõjatehnika, rakettide ja teiste raskerelvade Washingtoni toimetamine avaldab negatiivset mõju väljaõppele.

CNNi allikate sõnul loodab Pentagon saada annetusi ka erasektorist, et sellega organiseerimisele kaasa aidata. Annetustega ei saa katta sõdurite palkasid ega varustuse transpordi hinda, aga sellega oleks võimalik katta teisi kulusid.

Siiani pole koostatud paraadi jaoks täpset eelarvet. Tehtud on vaid algelised arvutused, mis kuigi palju selgust ei loo. Nimelt ennustatakse, et paraadi maksumus jääks vahemikku 3-50 miljonit dollarit. Hetkel pole kaitse-eelarvest paraadi jaoks raha eraldatud ja seetõttu ei osata prognoosida ka täpset maksumust.

CNNi allikas ütles: «Meil pole sõdureid ja üksuseid, kes ootaks lihtsalt seda, et paraadil osaleda. Suur paraad nõuaks mitme nädala pikkust ettevalmistust.» See tähendaks ka relvastuse ja isikkoosseisu saabumist mitu päeva enne paraadi.

Väidetavalt arutakse niinimetatud multimeedia lahendust. See tähendaks, et korraldataks kontsert ja üles seataks suured ekraanid, millelt sõjatehnikat näidataks. Sellise meetodi abil välditaks rasketehnika transporti, aga tõenäoliselt jääks Trumpil saavutamata võimas lõpptulemus, mida ta soovib.

Armee on Pentagonile esitanud viis erinevat varianti, mida Trumpil on võimalik vastavalt oma soovidele muuta. Laual on võimalus korraldada väike, keskmine, suur, hübriidne või multimeedia paraad.