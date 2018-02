Trump pahandas koolitulistamise tõttu FBIga

«Väga kurb, et FBI ei näinud neid mitmeid signaale, mida Florida koolitulistaja välja saatis. See ei ole vastuvõetav,» kirjutas Trump Twitteris.

«Nad kulutavad liiga palju aega, üritades tõestada Venemaa kokkumängu Trumpi (valimis)kampaaniaga - kokkumängu ei olnud. Alustage põhitõdedest, et saaksime teie üle uhked olla,» lisas president.

FBI tunnistas eile, et ei tegutsenud, kui sai jaanuaris hoiatuse Florida koolitulistamises kahtlustatava Nikolas Cruzi kohta. FBI teatel ei antud jaanuaris vihjeliinile tehtud kaebust Cruzi kohta edasi.

Cruziga seotud inimene võttis 5. jaanuaril FBI vihjetelefoniga ühendust ja edastas info selle kohta, et 19-aastasel noorukil on relv ning ta käitub ebastabiilselt. Ühtlasi juhtis helistaja tähelepanu noormehe sotsiaalmeediapostituste häirivale sisule ja viitas võimalusele, et ta viib läbi koolitulistamise.