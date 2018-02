Süüria kurdid korraldasid Türgis esmakordselt piiriülese rünnaku

Tegemist on esimese korraga, kus Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) teatavad piiriülesest rünnnakust Türgi vägedele. Türgi ametlikku kinnitust juhtunu kohta veel ei ole.

«Me kutsume kõiki tsiviilisikuid üles hoidma eemale Türgi sissetungijate ja .... terroristide positsioonidest, sest kõik sõjalised positsioonid on meie vägede jaoks legitiimsed sihtmärgid,» märgitakse avalduses.

Türgi meedia teatas eile, et mürsutabamuses Kirikhani politsejaoskonnale said viga kaks Türgi sõdurit ja viis Süüria mässulist.

SDF on olnud USA juhitava koalitsiooni peamine partner maismaalahingutes äärmusrühmituse Islamiriik (ISIS) vastu Süüria idaosas, kuid ei saa mingit otsetuge oma Afrini operatsioonideks.

Ankara on lülitanud YPG terrorirühmituste musta nimekirja, väites, et tegemist on Türgis keelatud Kurdistani Töölispartei (PKK) Süüria haruga.