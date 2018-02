USA president Donald Trump kritiseeris Föderaalset Juurdlusbürood (FBI) Florida koolitulistaja suhtes tehtud hoiatuste eiramises. FBI tunnistas laupäeval, et sai jaanuaris hoiatuse Florida koolitulistamises kahtlustatava Nikolas Cruzi kohta. Cruziga seotud inimene võttis 5. jaanuaril FBI vihjetelefoniga ühendust ja edastas info selle kohta, et 19-aastasel noorukil on relv ning ta käitub ebastabiilselt.