Saksa sõduritel on tankide kõrval puudu ka talveriided ja telgid

Reedel tuli avalikuks Saksamaa kaitseministeeriumist lekkinud dokument, millest selgus, et järgmise aasta alguses NATO kiirreageerimisjõudude (VJTF) juhtriigiks olev Saksamaa on oma kohustuste täitmisega raskustes, sest neil pole piisavalt palju töökorras tanke. Olukord on aga arvatust hullem.

«Mobiilse majutuse vallas operatsioonidel osutab armee puudujääkidele kuni vähemalt 2021. aastani,» seisab väejuhatuse raportis. Aastatel 2018-2020 vajatakse 10282 majutusühikut, aga olemas on vaid 2500. Isegi need 2500 pole eesmärgiks sobivad. Puudu on ka kaitsevestid ja talveriietus.

See tähendab, et kui Bundeswehr peaks NATO kiirreageerimisjõudude ridades operatsioonile saadetama, pole kõigi sõdurite jaoks olemas kaitseveste, talveriietust ega telke. VJTF raames on kõrgendatud valmisolekus 5000 sõdurit. Võimaliku konflikti korral tuleb kohal olla juba 48-72 tunni jooksul. Saksamaa võtab VJTFi raamriigi rolli üle järgmise aasta alguses.

Bundeswehri sõdurid 2015. aastal varustusega poseerimas. FOTO: FABRIZIO BENSCH/REUTERS/Scanpix

Kuigi kiirkorras on üritatud varustust kokku saada, siis pole kiirreageerimisüksuse liikmetele suudetud talveriietust ka mujalt hankida. Bundeswehri varustus- ja toetusamet (BAAINBw) seda aga ei lubanud.

Poliitikud pole asjade käiguga rahul ning Liidupäeva kaitsekomisjon lubas olukorra üle vaadata. Ka Angela Merkeli kristlike demokraatide ja sotsiaaldemokraatide uues koalitsioonileppes rõhutatakse vajadust anda oma sõduritele parim varustus.