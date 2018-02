Oxfami endine Haiti direktor tunnistas seksi eest maksmist

Oxfami Haiti meeskonda juhtinud Roland van Hauwermeiren oli üks kolmest töötajast, kes astusid tagasi seoses süüdistustega, et nad kasutasid pärast Haiti 2010. aasta katastroofilist maavärinat kohalike seksitöötajate teenuseid.

68-aastane belglane on eitanud orgiate korraldamist ja Haiti bordellide külastamist.

Oxfami süüdistatakse katsetes skandaali maha vaikida, eelmisel nädalal astus seetõttu tagasi organisatsiooni asejuht.

Nüüd avaldas organisatsioon 2011. aasta raporti, kus nenditi, et rohkem tuleb ära teha selleks, et probleemsed töötajad ei töötaks teiste heategevusorganisatsioonide all. Sellest hoolimata leidsid mitmed skandaaliga seotud isikud töö teiste organisatsioonide juures.

Kuigi avaldatud raportis on seotud isikute nimed peidetud, siis Haiti valitsusele edastatakse täielik raport täna. Samuti vabandatakse tehtud vigade eest.

Oxfami plakat Haitil. FOTO: ANDRES MARTINEZ CASARES/REUTERS/SCANPIX

Raportis on kirjas, et seitse Oxfami töötajat lahkusid 2011. aastal Haiti sündmuste tõttu organisatsioonist. Prostituutide teenuste kasutamise tõttu vallandati üks Oxfami töötaja ning kolm tükki esitasid lahkumisavalduse. Välistatud pole ka see, et kasutati alaealiste seksitöötajate teenuseid. Kaks töötajat vallandati ka ähvardamise eest ning üks suutmatuse eest oma töötajaid kaitsta.

Raportis tunnistab van Hauwermeiern prostituutide teenuste kasutamist Oxfamile kuuluvas elukohas Haitil. Eelmisel nädalal eitas Oxfami endine Haiti direktor seksi eest maksmist.

Tal lubati oma väärikus säilitada ja ise lahkumisavaldus esitada. Tingimuseks seati, et ta teeb uurimise jooksul täielikult koostööd. Pole teada, kas tema on ka üks neist, keda süüdistatakse tunnistajate ähvardamises.