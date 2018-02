KOHALIK VAADE. Ciudadanos ohustab Hispaania valitsusparteid

Öeldakse, et Ciudadanos on parempoolsete Podemos (Hispaania vasakpoolne erakond –toim), viidates mõlema uudsele lähenemisele poliitika ajamisel. Nende parteide juhtfiguurid on nooremapoolsed ja ajavad asju professionaalselt, nad on head esinejad ning nende tegemisi ei varjuta mineviku korruptsiooniskandaalid, mida ei saa öelda näiteks peaministri konservatiivse Rahvapartei (PP) liikmete kohta.