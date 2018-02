Brexiti-vastased loovad uue erakonna

«Meie eesmärk on Brexiti tühistamine ning meie mõjuka positsiooni taastamine Euroopas, mis võimaldaks keskenduda sellele, mis on Ühendkuningriigis tegelikult oluline,» teatas uus erakond Renew oma võrgulehel .

Loodava partei teatel on neil juba üle 300 kandidaadi, kes on valmis osalema üldvalimistel. Partei seab eesmärgiks värvata kokku vähemalt 650 kandidaati, et seada nad üles kõigis riigi valimisringkondades.