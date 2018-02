Türgi on valmis Süüria valitsusvägedega sõdima

Riiklik uudisteagentuur SANA teatas, et väed saadetakse Afrini tugevdama vastasseisus Türgi agressiooniga kohalikke jõude. See viitab, et Süüria valitsus ja kurdi rahvakaitseüksused (YPG) on jõudnud kokkuleppele, mille kohaselt aitavad valitsusväed tagasi lüüa Türgi pealetungi enklaavile.