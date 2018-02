Ameeriklane varastas terrakotasõdalase pöidla

2000 aasta vanune kuju, mille väärtuseks loetakse 4,5 miljonit dollarit (3,6 miljonit eurot), on üks kümnest, mis on laenatud Philadelphias asuvale Franklini Instituudile. Eelmisel nädalal esitati Michael Rohanale kunstiteose varguse ja varjamise eest süüdistus. Praeguseks on mees kautsjoni vastu vabastatud.