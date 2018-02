Merkel vahetas erakonna peasekretäri välja

CDU praegune peasekretär Peter Tauber teatas nädalavahetusel, et astub tervislikel põhjustel tagasi.

Merkel ütles, et 55-aastane Kramp-Karrenbauer toob peasekretäri kohale suure kogemuse ja usaldusväärsuse ajal, mil kristlikud demokraadid on surve all määratleda oma poliitilist positsiooni.