Trumpi suhtumises relvakontrolli toimus väike läbimurre

«Arutelud ja muudatusplaanid on alles pooleli, kuid president suhtub toetavalt plaani parandada föderaalset taustakontrolli süsteemi,» ütles Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders avalduses.

Sandersi sõnul on Trump vestelnud demokraadist senaatori Chris Murphy ja vabariiklasest senaatori John Cornyniga, kes on esitanud koos eelnõu, mis nõuaks osariikidelt ja föderaalametitelt isikute kohta selliste kuritegude senisest sagedasemat riikliku andmebaasi lisamist, mille sooritamine jätaks nad relvaostuõigusest ilma.

USA kongressi demokraadid on püüdnud relvaseadusi karmistada ja relvade kättesaadavust piirata aastaid, kuid on alati põrkunud vabariiklaste ja mõjuvõimsa relvalobi vastuseisule.

Veresaunast eluga pääsenud tudengid on lubanud korraldada märtsis Washingtonis ja teistes USA linnades protestimarsi, et nõuda relvaseaduste muutmist.

Tapatööga seoses on kriitika alla sattunud ka Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI), mis tunnistas laupäeval, et ei tegutsenud, kui sai jaanuaris Cruzi kohta hoiatuse. FBI teatel ei antud jaanuaris vihjeliinile tehtud kaebust Cruzi kohta edasi.

Cruziga seotud inimene võttis 5. jaanuaril FBI vihjetelefoniga ühendust ja edastas info selle kohta, et 19-aastasel noorukil on relv ning ta käitub ebastabiilselt. Ühtlasi juhtis helistaja tähelepanu noormehe sotsiaalmeediapostituste häirivale sisule ja viitas võimalusele, et ta viib läbi koolitulistamise.