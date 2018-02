Häirivad kaadrid: Tailased õpetavad ühisõppustel ameeriklasi kobra verd jooma

37. aastat toimuv Cobra Gold on üks suurimaid sõjaväeõppuseid Aasias. 10-päevase treeningõppuse käigus kogunevad Tais tuhanded sõjaväelased nii USAst ja Taist kui ka Lõuna-Koreast, Indoneesiast, Jaapanist, Malaisiast ning Singapurist.

«Ellujäämise võti seisneb selles, et tead, mida sööd,» ütles Tai seersant Chaiwat Ladsin, kes lasi sõjaväelaste proovida, kuidas maitseb küpsetamata geko.

«Minu jaoks on see küll esimene kord maoverd juua... Ameerikas ei tule seda just palju ette,» ütles väljaõppel osalenud USa seersant Christopher Fiffie uudisteagentuurile AFP.