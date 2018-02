Gatesi sõnul peaksid USA miljardärid tunduvalt rohkem makse maksma

Hiljutine maksureform soosib rikkaid, kuigi vabariiklased väidavad, et see aitab kesk- ja töölisklassi, sõnas ta. «Jõukamad inimesed kalduvad saama keskklassist või vaestest rohkem soodustusi, mistõttu läheb see vastuollu üldise trendiga, mida te sooviksite näha, sotsiaalse tagatiste tugevnemise kohta ja sellest, et tipus olijad maksaksid kõrgemaid makse,» lausus filantroop.