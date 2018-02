Süürias hukkus valitsusvägede rünnakutes 77 inimest

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse teatel on hukkunute seas üheksa last. Veel rohkem kui 300 inimest sai haavata.

"Hädavajalik on selle mõttetu inimkannatuste põhjustamise viivitamatu peatamine. Selline tsiviilisikute ja infrastruktuuri sihtmärgiks võtmine peab koheselt lõppema," ütles ÜRO humanitaarabikoordinaator Süüria konfliktis Panos Moumtzis.

Süüria režiimiväed näivad valmistavat ette maavägede pealetungi Ida-Ghoutale, mille ülestõusnud hõivasid 2012. aastal. Tegemist on praeguseks viimase opositsiooni kontrolli all oleva enklaaviga pealinna Damaskuse ümbruses, president Bashar al-Assad on saatnud piirkonda lisajõude.