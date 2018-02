Nigeerias ründasid islamistid tüdrukutekooli

Islamistlik rühmitus Boko Haram alustas terrorirünnakuid 2009. aastal Nigeerias ja levis kiiresti naaberriikidesse. Veriseid rünnakuid on korraldatud Nigeris, Tšaadis ja Kamerunis. Surma on saanud kokku üle 20 000 inimese ja umbes 2,6 miljonit inimest kaotanud kodu.

Kuigi Nigeeria armee ja valitsus on kinnitanud, et Boko Haram on sisuliselt alistatud, pole džihadistide rünnakud peatunud. Iseäranis suures ohus on raskesti ligipääsetavad maapiirkonnad ja linnad äärealadel.