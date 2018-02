Mueller võtab ette Trumpi väimehe ärid

Muelleri uurimisrühma liikmed on varem Kushnerilt juba uurinud näiteks seda, milliseid kõnelusi pidas ta 666 Fifth Avenue hoonehanke rahastamiseks. Hoones asub hulgaliselt Kushneri ettevõtte ärisid. Esialgu pole teada miks Mueller asja vastu huvi tunneb.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles laupäeval, et kuni USA ei esita tõendeid toetamaks oma süüdistusi Moskva sekkumisest USA 2016. aasta presidendivalimistesse, on see kõik sisutühi vatramine. Lisaks rõhutas ta, et USA ametnikud, kaasa arvatud asepresident Mike Pence, on varem eitanud, et ükski riik mõjutas valimiste tulemust.