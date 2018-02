Leedu peaminister tahab kooseluseadust

«Leedu peaminister kinnitas, et näeb vajadust LGBT inimeste kooselu mingil viisil reguleerida,» ütles Leedu liberaalide noorteorganisatsiooni esimees Mykolas Knyza.

«Me usume, et Leedu on valmis valima tolerantsem ja läänelikum tee,» sõnas Knysas.

«See on kindlasti samm edasi, sest siiani on valitsus keeldusnud LGBT kogukonna probeeme isegi arutamast, ja kõik selle suunalised algatused maeti juba eos maha,» lisas ta.

Leedu liberaalsemad poliitikud on teinud korduvalt ettepanekuid samassooliste paaride tsiivpartnerlus riiklikult legaliseerida, kuid siiani pole seimi töökorda jõudnud.

Valentinipäeval toimunud LGBT meeleavalduse üks korraldajatest Artūras Rudomanskis ütles uudisteportaalile 15min.lt, et Leedu on viimaseid Euroopa Liidu liikmesriike, kus samasooliste paaride suhted on siiani reguleerimata.