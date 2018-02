Saksamaa sotside saatuslik hääletus sai alguse

Liikmed peavad andma oma hinnangu SPD, Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) uuele valitsuskoalitsioonile. SPD liikmetele saadeti sedelid postiga koju ja nüüd on neil aega kuni 2. märtsini, et oma hääl anda. Tulemust võib esialgsete andmete kohaselt oodata 4. märtsil.

Erakorralised valimised poleks aga sugugi SPD huvides. Väljaande Bild poolt tellitud Insa uuringukeskuse uuringu kohaselt on SPD langenud erakondade populaarsuse osas kolmandaks ja neist on suutnud mööduda parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD). Kuigi Insa kipub paljude meelest AfD populaarsust ülehindama, siis tihedat rebimist oleks erakondade vahel kahtlemata oodata.

Varasematel aastatel hääletades on SPD liikmed suurkoalitsioonile ülekaaluka toetuse andnud, aga seekord pole taolist lahendust oodata. Erakond on pooldajate ja vastaste vahel selgelt kaheks jagunenud.

Nüüd on suurkoalitsiooni toetajate mobiliseerimine just Nahlesi ja võimaliku uue rahandusministri Olaf Scholzi kätes.

Nahlesi ja Scholzi vastu töötab aga innukalt 28-aastane Kevin Kühnert, kes on erakonna noorteorganisatsiooni Jusos juht. Tema on tõusnud suurkoalitsiooni kõige häälekamaks vastaseks.

Kuna SPD on viimaste nädalate jooksul saanud omale 25 000 uut liiget, siis arvatakse, et inimesed liitusid just selleks, et hääletusel osaleda ja suurkoalitsioon tagasi lükata. Sellise eesmärgiga inimeste liitumise nimel oli erakond sunnitud seadma tähtaja ning ütlema, et pärast seda kuupäeva liitujatel pole võimalik hääletusel osaleda.