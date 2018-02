Video: venelasi hirmutatakse valima minema geide ja sõjaväega

Videos, mille eesmärk on tõsta venelaste valimisaktiivsust 18. märtsil aset leidvatel valimistel, maalib pildi tuleviku Venemaast kui geisõbralikust riigist, kus sõjaväekohustuse vanusepiirang on tõstetud 60. aastani.

Sellise «hirmsast» tulevikust on aga pääsetee - minna hääletama, on sotsiaalmeedias plahvatuslikult levima hakanud põhisõnum. Video postitati internetti möödunud reedel.

Video tegijaid on juba kritiseerinud teletähest presidendikandidaat Ksenia Sobtšak, kelle sõnul on tegemist otsese viha õhutamisega. «Minu hinnagul võib nalja visata kõige üle. Nii Hitleri kui ka geide üle. Aga näidata geisid ohuna nii homofoobses riigis kui see on Venemaa, see ei ole naljas,» sõnas ta.