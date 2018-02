Peterburi trollifarmis töötanud ajakirjanik räägib elust libauudiste tootjana

L.S.: Kui tööle ilmud, siis päeva ülesanne on juba arvutis ootamas. Põhimõtteliselt antakse igale kommentaatorile päeva tegevuste nimekiri. USA-ga seotud teemad on alati nende seas top kolme või top viie seas - alati.

DW: Kes need inimesed on?

Üldjuhul on nad noored, 20-aastased. Nad on sinna tulnud raha teenima. Palgad on seal võrdlemisi head. Kaks päeva tuleb tööl käia ja siis on kaks päeva vaba. Paljud on pärit ka teistest Venemaa linnadest ja isegi näiteks Ukrainast. Ja neil on Peterburis korteri üüri maksmiseks raha.