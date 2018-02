Selgusid Sobtšaki presidendikampaania rahastajad

Sobtšak teatas, et kandideerib märtsis aset leidvatel valimistel läinud aasta oktoobris. Samas lubas ta, et võtab oma kandidatuuri tagasi, kui opositsiooniliidril Aleksei Navalnõil lubatakse oma kandidatuur esitada.

36-aastane Sobtšak on Venemaa üks tuntumaid seltskonna- ja meediategelasi. Venemaad 2000. aastast valitsev Vladimir Putin oli 1990. aastate esimesel poolel Peterburi linnavalitsuses Ksenija Sobtšaki isa, Anatoli Sobtšaki, asetäitja ning ka lähedane peretuttav, kes tunneb Ksenija Sobtšaki teismelisest peale. Vene meedia on koguni väitnud, et Putin on naise ristiisa, aga see ei vasta tõele.