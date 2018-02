Kaitseministeerium: Läti vastu võib olla käimas väline teaberünnak

Ministeeriumi sõnul on arvatava teaberünnaku ülesehitus ja töökord identne nendega, mis sooritati valimiste eel USA-s, Prantsusmaal ja Saksamaal.

Kaitseministeeriumi leiud viitavad, et rünnaku allikaks on Twitteri-postitus, mille tegi 2017. aasta 19. novembril uudisteagentuuri Associated Press ajakirjanik Carlo Piovano. Selles on link AP lehele, kus on pilt Rimšēvičsest ja veel mitmest isikust.

Rahvusvahelise fotopanga Scanpix andmebaasi uurides avastati, et pilt lisati andmebaasi sel esmaspäeval ehk 19. veebruaril, mitte 2010. aastal, mil pilt väidetavalt tehti. Lisaks lisas pildi andmebaasi kolmas osapool.

Kaitseministeerium tõi ka esile, et uudis ja pilt avaldati veebilehtedel, mis Lätis toimuvat varem eriti kajastanud ei olnud. Saitide seas on India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee ja Last Minute Christmas.

Mõnedel veebilehtedel on artikkel Rimšēvičsest veebilehe ainus avaldatud artikkel. Seda meetodit kasutatakse otsingumootorites tulemuste arvu suurendamiseks.

Ministeeriumi sõnul annavad eelmainitud asjaolud põhjust väita, et praegu käib ulatuslik infokampaania Läti maine mustamiseks lääneriikides ja avalikkuse usalduse õõnestamiseks. Ministeerium eeldab, et see võib olla katse mõjutada Läti sisepoliitikat ja eelseisvaid parlamendivalimisi.

Ministeerium ärgitab ühiskonda kriitiliselt hindama infoallikaid.

AP avaldas pildi Rimšēvičsest, kus ta näib olevat jahireisil. Temaga ühel pildil on Dmitri Pilštšikov, kes oli tollal Infotehnoloogia uurimisinstituudi juht. Instituut on Venemaa omandis tehnoloogiafirma, millele USA kehtestas hiljem sanktsioonid.

Rimšēvičs ütles teisipäeval pressikonverentsil, et käis Venemaal kalaretkel kaks korda, kuid pildil olnud inimesed polnud tema firmast.