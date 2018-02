Palestiina president kutsus ÜRO Julgeolekunõukogus korraldama uut rahukonverentsi

«Palestiina küsimuse lahendamiseks on keskse tähtsusega panna alus mitmepoolsele rahvusvahelisele mehhanismile, mis saaks alguse rahvusvahelisest konverentsist,» ütles Mahmoud Abbas ÜRO Julgeolekunõukogule.

USA presidendi Donald Trumpi otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana on palestiinlasi vihastanud. Palestiina näeb Ida-Jeruusalemma oma tulevase riigi pealinnana.

Palestiina omavalitsus on kuulutanud, et Washington ei saa pärast Trumpi otsust enam etendada ausa vahendaja rolli Lähis-Ida rahuprotsessis.

Abbas asetas rahujõupingutuste nurjumise eest süü Iisraelile, öeldes, et juudiriik «käitub seadusest kõrgemal seisva riigina» ja «on löönud kahe riigi lahenduse ees ukse kinni».

Palestiina omavalitsuse presidendi sõnul on Iisraeli muutnud «okupatsiooni ajutisest olukorrast rahvusvahelise õiguse järgi alalise asunduskolonisatsiooni seisundiks».

Danon süüdistas Abbasi dialoogi eest põgenemises. «Te olete teinud oma sõnade ja tegudega selgeks, et ei ole enam osa lahendusest. Te olete probleem,» sõnas Iisraeli saadik.

USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley hoiatas, et maailmaorganisatsiooni poole pöördumine ja USA rolli tagasilükkamine rahukõnelustel «ei vii palestiina rahvast oma pürgimuste saavutamise teel kuhugi».

Haleyt saatsid julgeolekunõukogu istungil Ühendriikide erisaadik Lähis-Ida rahuprotsessis Jason Greenblatt ja president Donald Trumpi väimees ja nõunik Jared Kushner. «Meie läbirääkijad istuvad siin samas meie selja taga, valmis läbi rääkima,» lausus Haley. «Aga me ei hakka teid taga ajama. Valik, härra president, on teie teha.»

Eelmisel aastal Lähis-Ida rahukonverentsi korraldanud Prantsusmaa suursaadik ÜRO-s François Delattre ütles, et Pariis on valmis uurima Abbasi ettepanekut. Selline lähenemine «ei seaks kahtluse alla Ühendriikide rolli, kelle seotus ja toetus rahuprotsessile on asendamatud», lausus ta.