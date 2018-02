Kohus kinnitas FSB keelu avaldada Wallenbergi perele arhiividokumente

Nõukogude Liidu 1957. aastal väljastatud dokumentide järgi suri ta 1947. aasta 17. juulil Lubjanka vanglas südamerikke tagajärjel. Wallenbergi perekond ei ole aktsepteerinud seda versiooni juhtunust ja on püüdnud aastakümneid välja selgitada, mis mehega juhtus.

2000. aastal teatas Vene uurimiskomisjon, et diplomaat hukati 1947. aastal poliitilistel põhjustel.

Vene uudisteagentuuride teatel ütles FSB esindaja kohtus, et dokumentide avalikustamine võib viia informatsiooni avaldamiseni Wallenbergi kongikaaslaste kohta, "mida kõik sugulased ei taha".

Septembris ütles FSB esindaja Sergei Tšurikov kohtus, et perekonna nõudmine tuleks tagasi lükata, sest arhiividokumendid sisaldavad üksikasju salapolitsei teiste vangide "eraelu" kohta. Kui advokaadid ei saa just dokumentides nimetatute kõigi järeltulijate nõusolekut, on võimalik 1947. aastast pärinevaid dokumente avaldada alles 2022. aastal pärast 75-aastast ametlikku ooteaega, sõnas ta.