USA: Põhja-Korea tühistas plaanitud kohtumise Pence´iga

Nauerti sõnul oli Pence valmis seda võimalust kasutama ja tegema selgeks vajaduse, et Põhja-Korea loobub oma ebaseaduslikest raketi- ja tuumprogrammidest.

«Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (Põhja-Korea) ametnikud otsustasid viimasel minutil kohtumise ära jätta. Me kahetseme nende suutmatust sellest võimalusest kinni haarata,» lausus ta.

Asepresidendi kantselei teatel meelitasid Põhja-Korea esindajad Pence´i kohtumise võimalusega lootuses, et ta võtab Pyongyangi suhtes leebema hoiaku. Pence´i kantseleist anti mõista, et stalinistliku riigi esindajad loobusid kohtumisest pärast seda, kui sai selgeks, et asepresident oleks kohtumise toimumise korral USA karmile positsioonile kindlaks jäänud.