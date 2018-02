Läti ja Suurbritannia politsei said kätte orjakaubitsejad

Varem on teatatud, et uurimise raames peeti 2017. aasta 12. septembril Ühendkuningriigis kinni kuus lätlast ning leiti 10 inimest, kes töötasid peaaegu olematu palga eest. Lisaks kahtlustab politsei, et inimkaubitsejad ei lubanud leitud inimestel kasutada oma pangakontot.