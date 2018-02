Londoni vanglas end üles poonud Leedu teismelise surma põhjustas töötajate hoolimatus

Ametnikud väitsid korduvalt, et poisil pole märkimisväärseid probleeme vaimse tervisega. Leedulasega tehti küll mitmeid intervjuusid, aga appi ei palutud tõlki. Seetõttu arvatakse, et kehva keeleoskusega noormees ei saanud end selgitada.

Kohus otsustas, et tegu oli õnnetusega, aga tunnistas mitmeid tervishoiutöötajate ja vanglapersonali poolt tehtud vigu. Leiti, et Pagiryst poleks pidanud teistest vangidest eraldama. Samuti öeldi, et töötajad aitasid noormehe surmale kaasa sellega, et ei kontrollinud vangide olukorda ega vastanud ka hädaabikellale. Uurijate sõnul on vaimse tervise hindamine Wandsworthi vanglas täiesti ebaadekvaatne.