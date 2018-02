Postimees LAVis: ka vaesed rõõmustavad uue presidendi rikkuse üle

Möödunud sõbrapäev andis Lõuna-Aafrika Vabariigi elanikele põhjuse kergemalt hingata. President Zuma, kes on oma valitsusaja jooksul elanikke kostitanud nii vägistamisskandaali, rahapesu kui maksumaksja raha eest isikliku villa püstitamisega, astus lõpuks tagasi. Kui üldiselt on LAVi elanikud aktiivsed protesteeriad, siis pärast Zuma tagasiastumist valitseb kohapeal harjumatult rahulik õhkkond - märgata ei ole ei proteste ega suuri rõõmupidustusi.

Cyril Ramaphosa (paremal) võttis presidenditooli üle Jacob Zumalt. FOTO: KOPANO TLAPE/AFP/Scanpix

Paratamatult jääb mulje, et Zuma trikitamine ning pikalt kestnud võitlus tagasiastumise üle on kohalikud lihtsalt ära väsitanud. Mis on ka iseenesestmõistetav, sest nii söögi alla kui söögi peale tuleb meediast aina uusi erinevaid arvamusi «õudusunenäo» lõppemisest. Nii näitavad isegi netikommentaatorid esmaseid väsimusemärke ning Zuma-teemaliste uudiste kommentaaride arv on märkimisväärselt vähenenud.

Kuigi võiks eeldada, et korrupeerunud presidendist lahti saamine paneb linna rõõmust kihama, on kohalike haavad veel värsked ning teemasse suhtutakse ettevaatlikult. «Presidendid on ennegi meid alt vedanud, vara rõõmustada,» lausub Johannesburgis töötav advokaat tagasihoidlikult. Ettevaatlikus kandub üle ka inimeste kommentaaridesse - kohalikud vastavad hea meelega teemakohastele küsimustele, kuid oma nime alt ei soovi keegi arvamust avaldada ka välismeedia jaoks.

Vaade Johannesburgile. FOTO: Erakogu

Kesklassi kuuluvate inimeste ja kohaliku eliidi seast on raske erimeelsusi leida. Kuna Zuma jõudis aastate jooksul alla viia nii riigi majanduse kui maine, on jõukamad aafriklased ühel nõul, et riigi majandust ootavad nüüd ees helgemad päevad. Põhjust uskuda majanduse paranemisesse on juba praegu. Nii ei suuda kohalikust valuutast ehk randist rääkides naeratust tagasi hoida ka impordiga tegelevad ärimehed - koheselt pärast Zuma lahkumist tugevnes rand oluliselt.

Muidugi on uus riigipea edukatele kohalike meelejärgi ka tubli ärimehe staatuse tõttu. Ramaphosast rääkides alustavad pea kõik oma juttu justkui raamatust pähe õpitud lausega «Ta on vähemalt rikas.» Nii loodetakse, et LAVi ühe rikkaima mehena ei hakka uus president raha pärast korruptsiooniga tegelema ning huvitub inimeste heaolust rohkem kui Zuma.

Kuigi Zuma toetajateks peaks olema pigem vaesem elanikkond, leiab ka vaeste seast neid, kes tunnistavad, et neil on uue presidendi üle hea meel. Nii väljendavad kehvemal järjel oleva Johannesburgi linnaosa noored rahulolu uue presidendi rikkuse üle. Paistab, et riigis valitseb hetkel ebatavaline harmoonia vaesema ja rikkama elanikkonna vahel.

Kohalikud noored. FOTO: Erakogu

Noored räägivad lootusrikkalt ka sellest, kuidas usuvad, et kõrgharidusega Ramaphosa mõistab paremini lihtrahva harimise olulisust. «Ma armastan teda,» ei hoia kohalik naistudeng end tagasi, laskumata sealjuures detailidesse, millega Ramaphosa tema armastuse välja teeninud on.