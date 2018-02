Moskva ei soovita Muelleri nimekirja sattunud venelastel välismaale minna

«Oht, et Vene kodanikud võetakse vahi alla USA korrakitseametite väljastatud orderite alusel, sh süüdistuste alusel, mis esitati neil päevil rühmale Vene kodanikele, on taaskordne põhjus järele mõelda meie kodanikel, kelle suhtes võib USA korrakaitsjatel etteheiteid olla,» ütles Sergei Rjabkov.

Tema sõnutsi on USA välisministeeriumi veebilehel üleval nimekiri riikidest, kellega USA-l on väljaandmisleping ning Vene välisministeeriumi veebilehel on sinna viide.