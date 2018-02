Leebe, õiglane või karm? Prantsusmaa valitsus avalikustab vastuolulise immigratsiooniseaduse

Seadus kriminaliseerib illegaalse piiriületuse ja sellega püütakse kiirendada majandusmigrantidena asüülitaotlusele eitava vastuse saanud inimeste tagasisaatmist. Eelnõu vastu on sõna võtnud mitmed vabaühendused, kelle väitel on see repressiivne.

Valitsus kinnitab, et eelnõus on ühendatud tõhusus ja inimlikkus, sest see võimaldab sõja- ja konfliktipiirkondadest ning repressioonide eest põgenenud inimestele kiiremini asüüli anda.

Immigratsioonieelnõu on toonud ilmsiks erimeelsused Macroni koalitsioonis, selle vastu on sõna võtnud ka mõned tema enda erakonna La République en marche (LREM) liikmed.

«Kõige kaitsetumad saavad karistada,» ütles sotsialistide leerist LREM-i üle tulnud parlamendiliige Jean-Michel Clément. «Seaduseelnõusse ei ole keelatud ka pisut inimlikkust panna.»

Põgenikekaitsebüroo Ofpra töötajad streigivad täna protestiks eelnõu vastu, nende sõnul on see ühemõtteline eemaldumine Prantsusmaa asüülitraditsioonist.