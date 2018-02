Nigeerias on islamistide rünnaku järel kadunud 111 koolitüdrukut

"815 õpilast naasis pärast põgenemist kooli ja nad on üle loetud. Koolis õppis 926 tüdrukut. Ülejäänud on kadunud," tõdes Yobe osariigi politseiminister Abdulmaliki Sumonu.

"Meil on põhjust uskuda, et nad viidi ründajate poolt kaasa," ütles rünnaku ajal põgenema pääsenud 16-aastane Aisha Yusuf Abdullahi, kes naasis koju Potiskumi linna.

"Kardame, et meil on tegemist uue Chiboki stsenaariumiga," ütles ühe kadunud tüdruku sugulane Abubakar Shehu.

Islamistlik rühmitus Boko Haram alustas terrorirünnakuid 2009. aastal Nigeerias ja levis kiiresti naaberriikidesse. Veriseid rünnakuid on korraldatud Nigeris, Tšaadis ja Kamerunis. Surma on saanud kokku üle 20 000 inimese ja umbes 2,6 miljonit inimest kaotanud kodu.

Kuigi Nigeeria armee ja valitsus on kinnitanud, et Boko Haram on sisuliselt alistatud, pole džihadistide rünnakud peatunud. Iseäranis suures ohus on raskesti ligipääsetavad maapiirkonnad ja linnad äärealadel.