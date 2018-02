Põhja-Korea liidri õe võimalik rasedus on kogu maailma kihama pannud

Puhkenud spekulatsioonid aga rõhutavad huvi, mida maailm tunneb Põhja-Korea võimustruktuuride vastu ja kui vähe selle kohta tegelikult teatakse. «Nad on justkui kuninglik perekond ja seetõttu on selle spekulatsiooni levik vältimatu,» ütles akadeemik Andray Abrahamian.

Kimide perekonna, eriti nende järeltulijate, on teada väga vähe. Enamasti kasutatakse allikana Lõuna-korea luurajaid, kuid üllatavalt on nende kohta jaganud infot ka USA endine korvpallur Dennis Rodman.

Rodman on Põhja-Koread Kim Jong-uni kutsel kordi külastanud. Endine korvpallur ütles 2013. aastal, et kohtus Kimi abikaasa ja nende tütrega. Tegu oli uudisega, mis pälvis kogu maailma tähelepanu.

Arvatakse, et Kimil on veel kaks last, kuid see põhineb vaid tema naise pikematel eemalviibimistel.