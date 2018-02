Iisrael nurjas terrorirünnaku Austraalias

Vesiniksulfiid on äärmiselt mürgine. Kuigi ta on alguses väga ärritav, nüristab ta kiiresti haistmismeele, nii et ohvrid ei saa seejärel enam arugi, et õhus on vesiniksulfiidi, ja võivad selle kätte surra. Vesiniksulfiid on õhust raskem ja võib koguneda halvasti ventileeritud ruumide põrandatele. Lisas on see kergestisüttiv.