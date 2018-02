Süüria režiimi rünnakud Damaskuse mässulistele jätkusid viiendat päeva

Eile hukkus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus sõnul Ida-Ghouta suurimat linna Doumat tabanud rünnakutes veel vähemalt 13 inimest, kellest kolm on lapsed, ja viga sai üle 120 inimese.

Tõenäoliselt valmistub Süüria režiim maavägede sissetungiks. Kuigi ametlikult on eesmärk hävitada terroriste ehk Süüria keskvõimu vastu võitlevaid mässulisi, on riigipead Bashar al-Assadit süüdistatud ka tahtlikus tsiviilisikute tapmises.

Ida-Ghouta on Süüria pealinna Damaskuse idapoolne eeslinn, asudes kesklinnast umbes 15 kilomeetri kaugusel. Alates Süüria kodusõja algusest hoiavad ala enda käes Süüria mässuliste rühmitused, millest tugevaim on seal Saudi Araabia toetatud islamistlik Jaish al-Islam.

Ida-Ghouta praegune olukord on halvim alates 2013. aastast, mil al-Assad sealsetele inimestele keemiarelvarünnaku korraldas.

Kohalike arstide sõnul pole inimestel ka kuhugi pöörduda. «Nad üritavad ellu jääda, aga piiramisest tekkinud näljahäda on neid oluliselt nõrgestanud,» ütles üks kohalik arst BBC-le.

Valitsus on Ida-Ghoutasse alates novembrist lubanud vaid ühe humanitaarkonvoi ja piirkonnas on tõsine toiduainete puudus. Leib maksab seal Süüria keskmisest hinnast umbes 22 korda rohkem ja 12 protsenti alla viieaastastest lastest on tõsises näljahädas.