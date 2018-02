Rahvahääletus Putini toetuseks

Juba aasta tagasi seadis Kremli administratsioon eesmärgiks teha valimistest omapärane usaldushääletus Putinile. Loogika on selles, et mida rohkem inimesi tuleb hääletama ja hääletab Putini poolt, seda suuremat usaldust näitab see Putini poliitika vastu. Selleks nihutati isegi presidendivalimiste päev tavapärase märtsi alguse asemel 18. märtsile, kui möödub neli aastat Putini allkirjutatud otsusest võtta Krimm Venemaa koosseisu.