Rootsi kaitsepolitsei hoiatas aastaraamatus Venemaa eest

Säpo kirjutab aastaraamatus, et kolmandik riigis resideeruvatest Vene diplomaatidest on spioonid, ja hoiatas lähenevatele valimistele tähelepanu juhtides, et võõrriigi sekkumiskatseid ei saa välistada.

«Ei saa välistada, et teatud välisjõud kasutavad ära Rootsi valimiskampaaniat, et õhutada konflikte Rootsi ühiskonnas ja püüda nõrgestada demokraatlikku süsteemi,» sõnas Säpo endine juht Anders Thornberg, kellest on praeguseks saanud Rootsi politseiülem.

«Venemaa asub Soome läheduses ja võib olla seotud potentsiaalse sõjalise konfliktiga,» kirjutas Säpo julgeolekuohtude tõrjumise ülem Johan Olsson.

Aastaraamat pöörab suurt tähelepanu ka äärmusliikumistele.

Rootsis on maad võtnud uus normaalsus, mida iseloomustab äärmusliikumiste murettekitav tõus, kirjutas Thornberg. Tema sõnul on Rootsit ähvardav oht suurem kui mitmel viimasel aastal ja julgeolekuolukord on halvenenud.

Thornbergist sai veebruari algul politseiülem, tema kohusetäitja Charlotte von Essen väljendas aga pressikonverentsil samu seisukohti. «Me räägime uuest normaalsusest ja on selge, et see olukord teeb meile muret,» ütles von Essen.

Säpo hinnangul on suur oht islamiäärmuslaste vägivald, kuid aasta jooksul on olnud näha ka valgete ülemvõimu rõhutavate liikumiste esiletõusu.

Säpo varasematel hinnangutel on islamiäärmuslike vaadetega inimeste hulk kasvanud Rootsis viimastel aastatel sadadelt tuhandetele.

Kaitsepolitsei sõnul saavad ametnikud iga päev teateid uutest arvatavatest ohtudest. Terroritõrje eest vastutav Fredrik Hallström ütles, et politsei saab sageli pommivihjeid.

Von Essen ütles, et Säpo teeb tihedat koostööd teiste riikidega. 2017. aastal peeti Euroopas tänu koostööle kinni mitu terroristi.