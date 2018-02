Hollandi parlament tunnistas armeenlaste genotsiidi

«Algatus on vastu võetud,» ütles parlamendispiiker Khadija Arib pärast seda, kui alamkoda toetas 142 poolt- ja kolme vastuhäälega ettepanekut, mille järgi «parlament ei räägiks armeenlaste genotsiidist ebamääraselt».

Armeenlased on aastaid püüdnud saavutada 1915.-17. aasta tapatalgute rahvusvahelist tunnustamist genotsiidina. Nende sõnul sai toona surma 1,5 miljonit armeenlast.

Türgi - genotsiidis süüdistatava Osmani impeeriumi järglane - väidab, et tegu on kollektiivse tragöödiaga, mis nõudis nii türklaste kui armeenlaste elusid.

Ankara on otsustavalt termini «genotsiid» kasutamise vastu ja väidab, et armeenlaste ülestõus Esimese maailmasõja ajal ja sissetungivate Vene vägede toetamine viis selleni, et surma sai 500 000 inimest.