Rumeenia valitsus tahab tagandada korruptsioonitõrjeameti peaprokuröri

Vasakpoolsesse Sotsiaaldemokraatlikku Parteisse (PSD) kuuluv Tudorel Toader ütles, et Laura Codruta Kovesi on "kahjustanud Rumeenia kuvandit välismaal". Ta süüdistas prokuröri autoritaarsuses.

Korruptsioonitõrjeameti DNA peaprokurörina on Kovesi aidanud viimastel aastatel tuua kohtu ette mitmeid korrumpeerunud ametnikke.

See on toonud 44-aastasele Kovesile tunnustuse välismaal, kuid palju vaenlasi kõrgetel kohtadel Rumeenias, sest paljud süüdimõistetud on olnud võimupartei liikmed või sellega lähedalt seotud.