Rinkēvičs keelas Magnitski juhtumiga seoses 49 inimesel Lätti siseneda

«Vastavalt seimi otsusele ja toetudes immigratsiooniseadusele olen keelanud 49 isikul Läti territooriumile sisenemise, saates signaali, et õigusriik ja inimõigused on tähtsad,» säutsus Rinkēvičs Twitteris.

Seim kutsus 8. veebruaril valitsust kehtestama sanktsioonid Vene ametnikele, kes on seotud Vene juristi Sergei Magnitski surma põhjustamisega. Seim mõistis oma otsuses hukka Venemaa, kes ei ole Magnitski surma asjaolusid piisavalt uurinud, samuti rõhutas, et Läti on järjekindlalt inimõiguste rikkumise, rahakelmuste ja korruptsiooni vastu.