Soini lahendas Muumide kodumaa müsteeriumi

Jaapani välisminister Taro Kono ja tema Soome ametikaaslane Timo Soini aga teatasid kolmapäeval enne ametlikku õhtusööki Tokyos ajakirjanikele, et Muumioru asukoha küsimus on lõpuks lahendatud. «Nüüd me teame, kus Muumid elavad. Nende kodu on meie kõigi südametes ja me saame rahus elada teadmisega, et see probleem on lahendatud,» teatas Soini.