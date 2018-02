Haley: USA Lähis-Ida rahukava on peaaegu valmis

«Ma arvan, et nad on seda lõpetamas,» ütles Haley Chicago Ülikooli Politoloogiainstituudis, viidates president Donald Trumpi valitsuses Lähis-Ida rahuprotsessiga tegelevatele ametnikele.

«Nad veel arutavad selle üle,» ütles Haley, kes ei täpsustanud, millal kava avalikustatakse. «Kava ei hakka armastama kumbki pool. Ning seda ei hakka vihkama kumbki pool. Kuid see on alus, millelt saab hakata kõnelusi pidama,» sõnas suursaadik.

Varasemad USA presidendid kartsid, et taevas võib alla kukkuda, kui Washington säärase sammu astub, sõnas diplomaat. «Taevas on ikka pea kohal,» sõnas Haley. «Nüüd on meil käes aeg, mil kõnelused iisraellaste ja palestiinlaste vahel saavad alata.»