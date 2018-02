End kalaga rahuldanud jaapanlane vajas haiglaravi

Eneserahuldaja, kes soovis jääda anonüümseks, ütles, et puutub igapäevatöös merikuraditega tihti kokku ja selle maoga masturbeerima viis teda uudishimu. Kuigi ta desinfitseeris selle enne enda peenise vastu hõõrumist soola ja etanooliga, polnud kogemus lõpuni rahuldav.

Ühes internetti jõudnud postituses pistis onanist käe kala makku ja teatas, et aeg on püksid jalast võtta.

Mõni aeg hiljem avalikustas ta, et tugev valu peenises viis ta haiglasse. Selgub, et arstid diagnoosisid tal põiepõletiku ja ta vajas antibiootikume. Jaapanlane lisas, et enne tualeti kasutamist peab ta enda peenisele tuimestavat kreemi määrima.