Egiptuses tehakse ametlikult teatavaks presidendikandidaadid

"President Abdel Fattah al-Sisi valitsus on järjepidevalt lämmatanud põhivabadusi ning kinni pidanud võimalikke kandidaate ja nende toetajaid. Egiptuse liitlased peaksid nüüd avalikult sõna võtma, et mõista hukka need jantlikud valimised, selle asemel et jätkuvalt küsimusi esitamata toetada valitsust, mis juhatab viimaste aastakümnete halvimat humanitaarkriisi," kirjutasid ühendused.