ÜRO Julgeolekunõukogu lükkas Süüria relvarahu hääletuse edasi

Algselt pidi hääletus toimuma reedel Eesti aja järgi umbes kell 21.30.

Julgeolekunõukogu oli reedel teatanud, et on peaaegu jõudnud Venemaaga kokkuleppele 30-päevases relvarahus Süürias.

"Me teeme ikka veel tööd sõnastusega, mõne lõiguga, kuid me oleme peaaegu valmis," ütles Kuveidi suursaadik Mansour al-Otaibi.

"Me ei ole suutnud veel arvamuslõhet täielikult täita. Jätkame tööd ja loodetavasti homme hääletame," ütles Rootsi suursaadik ÜRO juures Olof Skoog.

Vene välisminister Sergei Lavrov kinnitas reedel, et Venemaa on valmis toetama ÜRO Julgeolekunõukogus Süüria relvarahu resolutsiooni, kuid ei saa tagada, et mässulised sellest kinni peavad.

"Aga kui küsida, mis garanteerib, et mässulised sellest humanitaarpausist kinni peavad ja mis garanteerib, et nad ei jätka Damaskuse elukvartalite pommitamist, siis niisugust garantiid see meile ei anna," ütles Lavrov.

USA president Donald Trump nimetas reedel Venemaa ja Iraani käitumist Süürias häbiväärseks.

"Ma ütlen, et see mida Venemaa ja Iraani viimase aja tegevus Iraanis on häbiväärne. Mida need kolm riiki on teinud nendele inimestele on suur häbiplekk," ütles Trump.

USA välisministeeriumi hinnangul kannab Venemaa Ida-Ghoutas sooritatud õhurünnakute eest erilist vastutust.

Süüria režiimivägede ja Vene õhujõudude rünnakutes sai reedel Ida-Ghoutas surma vähemalt 32 tsiviilisikut, nende seas kuus last. USA kritiseeris juba päev varem Venemaad seoses Süüria rünnakutega pealinna Damaskuse lähedal asuvale Ida-Ghoutale, öeldes, et Moskval lasub unikaalne vastutus rohkem kui 400 tsiviilisiku hukkumise eest viimaste päevade jooksul.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini kutsus reedel kehtestama Süüria Ida-Ghoutas koheselt relvarahu ning võimaldama abisaadetiste jõudmise mässuliste kontrolli all olevasse piirkonda.